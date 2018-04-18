Міністр соцполітики поставив створення ЄПЦ в одну низку з підвищенням пенсій і зарплат та ремонтом доріг

Міністр соціальної політики України поставив створення Єдиної Помісной Церкви в одну низку з підвищенням пенсій і зарплат та ремонтом доріг.

Про це Павло Розенко написав на своїй сторінці у Фейсбук.

"...Друзі, і пенсії будемо піднімати, і зарплату підвищувати, і належний рівень життя українців забезпечувати, і дорогами займатися, і робити все що в наших силах щодо створення Єдиної Помісної Православної Української Церкви", - написав, зокрема, він.

Міністр соцполітики назвав історичним шансом можливість створення Єдиної Помісної Православної Української Церкви.

"Вперше в історії незалежності України та завдяки наполегливості, ініціативі, чіткій позиції Президента України Петро Порошенко ми нарешті отримали шанс на створення Єдиної Помісної Православної Української Церкви.

Мусимо використати цей історичний шанс. І зробити ще один крок для зміцнення своєї незалежності", - зазначив Павло Розенко.