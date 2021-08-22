Біженці зможуть перебувати на базах до тих пір, поки не буде організовано їх переміщення в інші країни.

США та Іспанія домовилися використовувати військові бази в Іспанії для прийому афганців, які працювали на уряд США.

Як повідомляє Радіо Свобода, президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес досягли угоди з цього приводу напередодні.

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Згідно з угодою, бази Морон-де-ла-Фронтера біля Севільї та Рота біля Кадіса можуть використовуватися для біженців з Афганістану до тих пір, поки не буде організовано їх переміщення в інші країни.

Також повідомляється, що ввечері 21 серпня на військову базу під Мадридом прибув літак зі 110 афганськими біженцями та їх сім'ями, у тому числі 36 осіб, які працювали на адміністрацію США в Афганістані.

База використовується для розміщення афганських біженців, які працювали з Європейським Союзом, та їхніх родичів. Потім, як очікується, вони переїдуть в інші країни ЄС.

Евакуація українців з Афганістану:

Вранці, 22 серпня, до Києва із захопленого талібами Кабула прибув військово-транспортний літак Іл-76МД з евакуйованими українцями та іноземцями.

До цього Україна вже евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

16 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Кабулі знаходиться ще один український літак для евакуації, який не може вилетіти. При цьому українська сторона готова, крім українців, евакуювати додатково іноземців.

Автор: Тетяна Герасименко