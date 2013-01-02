2012 год – год обезглавленных Церквей

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2012 год по сравнению с предыдущими, по мнению редакции, отметился на международном уровне кончиной сразу нескольких глав различных христианских и околохристианских церквей. Примечательно, что почти все смерти церковных лидеров произошли в странах, которые или являются частью мусульманского мира или непосредственно с ним граничат.

Первым в этом году отошел в мир иной глава Коптской православной церкви в Египте 88-летний патриарх Александрийский и Всей Африки Шенуда III (в миру Назир Гайед Рафаэль). В последние годы жизни он страдал от опухоли легких и почечной недостаточности. 117-й папа египетских христиан возглавлял свою паству с 1971 года. Большая часть этого срока пришлась на правление президента Хосни Мубарака - период процветания коптской общины. Однако после его свержения 10-миллионная христианская община в 85-миллионном Египта вновь стала преследуемым меньшинством. На смену покойному Шенуде III пришел 60-летний епископ Тавадрос II. Церемония избрания патриарха состоялась в кафедральном соборе Коптской церкви в Каире. Листок с именем нового главы церкви, по традиции, вытащил из чаши маленький мальчик с завязанными глазами. Интронизация нового патриарха состоялась 18 ноября. Глава коптской церкви призвал коптов принять более активное участие в политической жизни, не только для защиты своих прав, но для отстаивания интересов всего общества.

В ночь на 16 августа в Аддис-Абебе скончался глава Эфиопской православной церкви Абуна Павел (Гебре Медин Волде Йоханнес). 76-летний пятый Патриарх Абиссинский тяжело болел и последнее время находился в больнице. В 1970-е годы Волде Йоханнес был рукоположен в сан епископа, но без разрешения государственных властей, из-за чего 1976-1983 годы он провел в тюрьме. С 5 июля 1992 года Павел стал новым духовным главой эфиопов. В 2007 году он сумел преодолеть 40-летний конфликт с Коптской церковью, частью которой до 1959 года была Эфиопская, а в 2009 году участвовал в ассамблее Синода католических епископов по Африке, проходившей в Ватикане. С 2006 года Абуна Павел был одним из президентов Всемирного совета церквей. Пока престол главы Эфиопской церкви остается вакантным, его местоблюстителем назначен арссийский архиепископ Натаниэль.

Отметим, что Коптская и Эфиопская православные церкви, хотя и имеют в своем названии слово православные, не относятся к числу православных церквей, поскольку не признают постановлений Халкидонского собора 451 года, на котором был определен догмат об образе соединения в лице Иисуса Христа двух естеств: Божества и человека.

6 ноября на 99-м году жизни скончался патриарх Болгарский Максим (Марин Минков). В последние годы он вел затворнический образ жизни, появляясь на публике лишь во время крупных церковных праздников. Как и Шенуда III, он был избран на патриарший престол в 1971 году, когда у власти в Болгарии был коммунистический режим. После падения коммунистов многие общественные и церковные деятели призывали Максима уйти в отставку, но он отказался. В 1992 году в рядах Болгарской церкви произошел раскол. Позднее, однако, патриарху Максиму удалось восстановить единство церкви, и в 2004 году отколовшиеся митрополии вернулись. Патриарх Максим являлся старейшим из предстоятелей поместных православных церквей мира. Патриарший престол Болгарской православной церкви пока является вакантным. Его местоблюстителем 10 ноября был избран 58-летний митрополит Варненский и Великопреславский Кирилл (Богомил Ковачев). Выборы же нового патриарха пройдут в феврале 2013 года.

Патриарх Антиохийский и всего Востока Игнатий IV (Хазиму Хабибу Ассааду) скончался 5 декабря в больнице Святого Георгия в столице Ливана Бейруте. Ему был 91 год. Причиной смерти стал инсульт. Игнатий стал патриархом в 1979 году. Резиденция главы церкви находится в Дамаске, а паства Антиохийской православной церкви в охваченной огнем Сирии насчитывает около 1,8 млн прихожан. Приемник Игнатия IV был избран уже 17 декабря. Новым, 158-м по счету патриархом Великой Антиохии и всего Востока стал митрополит Иоанн X (Язиджи), родившийся в 1955 году. В 1995 году он был рукоположен в сан епископа, в 2008-м избран митрополитом Западной и Центральной Европы.

Лишилась своего главы и Церковь унификации Сан Мен Муна, который скончался в возрасте 92 лет в больнице близ города Кенгидо в Южной Корее, куда он попал с воспалением легких. Церковь была основана в Сеуле в 1954 году Сан Мен Муном, которого, по его собственным словам, в 15-летнем возрасте уполномочил творить добро и освящать браки сам Создатель. Сан Мен Мун поступательно расширял влияние своей Церкви, в которой призывал своих адептов "открыть сердца новым истинам", отвергал догмат о спасении во Христе и Библию. Он проповедовал многое, в том числе усовершенствование рода человеческого, мир во всем мире, нравственное возрождение, защиту экологии. Сан Мен Муну велел окружать влившихся в лоно Церкви унификации вниманием, теплотой и заботой. Эта методика называлась "бомбардировкой любовью" и предусматривала множество приемов: улыбки, дружеские похлопывания по плечу, имитация "большой семьи", отдаление людей сначала от их родных, а потом и от всего мира, а также отторжение у верующих их собственности в пользу Церкви. Себя самого и свою вторую жену Сан Мен Мун объявлял "истинными родителями" нового человечества, а целями - "объединение всех религий" и "рождение новой расы людей". На это и были направлены срежиссированные Муном церемонии массовых свадеб, первую из которых он организовал на рубеже 1960-х. Церковь унификации заявляет, что объединяет в своих рядах многие миллионы адептов по всему миру. По оценке критиков движения, речь идет не более чем о 100 тысячах человек. Церковь часто обвиняли в промывании мозгов своих членов, разрушении семей и в том, что она работает на обогащение Муна. Сам же Мун также создал успешную бизнес-империю, в которую входили издательский бизнес, оружейные заводы, университеты, газета Washington Times.

Также в 2012 году скончался и 81-летний Игнатий Мусса I (Базиль Мусса Дауд), который в 1998-2001 годах был патриархом Сирийской католической церкви, а в 2000-2007 кардинал-префектом Конгрегации Восточных католических церквей, находящихся в унии с Римом, но сохраняющих свою традиционную обрядность. Он умер 7 апреля в Риме, в клинике Джемелли от последствий перенесенного инсульта.

Отметим, что смерти христианских первоиерархов не обошли в 2012 году и Беларусь, хотя они и не коснулись глав местных церквей. В ночь с 22 на 23 апреля на 71-м году жизни от сердечного приступа скончался один из старейших архиереев Белорусской православной церкви архиепископ Гомельский и Жлобинский Аристарх (Андрей Станкевич), возглавлявший гомельскую кафедру с 1990 года. По сообщению информационного отдела Гомельской епархии, архиепископ большое внимание уделял всесторонней координации духовно-просветительской и образовательной работы, организации мероприятий в сфере сотрудничества с системой светского образования, отделами культуры, вооруженных сил, здравоохранения и других госструктур. Его приемником стал 46-летний уроженец Черниговской области Украины Стефан (Анатолий Нещерет), который с 2005 года был епископом Туровским и Мозырским.

Говоря об изменениях в руководстве церквей, стоит также отметить избрание 8 ноября 56-летнего епископа Даремского Джастина Уэлби новым архиепископом Кентерберийским. Архиепископ Кентерберийский традиционно считается духовным лидером англикан всего мира. Кроме того, он является примасом государственной Церкви Англии, которую возглавляет королева Елизавета II. Уэлби, получивший сан епископа Даремского только год назад, ранее руководил нефтяной компанией, но ушел из бизнеса в 1987 году, чтобы посвятить себя служению Богу. Правда сменит он действующего главу Англиканской церкви Роуэна Уильямса лишь в марте 2013 года. 62-летний Роуэн Уильямс заявил, что намерен сложить сан из-за споров о рукоположении в священники гомосексуалистов и женщин, а также о допустимости однополых браков. Он был главой англиканской церкви с 2003 года, и за это время ему не удалось примирить консерваторов и реформистов

Также 19 декабря ушел в отставку 85-летний глава Халдейской католической Церкви кардинал Эммануэль III Делли. Патриархом Вавилонским для Халдеев он был с 2003 года. В 2007 году Папа Римский Бенедикт XVI присвоил ему кардинальское достоинство. Эммануэль III Делли являлся председателем иракского епископата и представителем католической общины в контактах с гражданскими властями. Администратором Халдейской церкви стал епископ Иаков Ишак. Для избрания нового патриарха Бенедикт XVI созвал на 28 января 2013 года в Рим Архиерейский Синод этой церкви.