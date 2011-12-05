Митрополит Иларион: Нормы шариата не должны распространяться на христиан

«Коммерсант»

30 ноября — 1 декабря 2011 года в Москве прошла международная конференция «Свобода вероисповедания: проблема дискриминации и преследования христиан». О том, чем христианам грозят революции «арабской весны», и об опасениях, связанных с ростом исламского присутствия в Европе, рассказал председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

— В ряде стран Ближнего Востока произошли революции, после которых усилилось влияние шариата. В частности, после ликвидации ливийского лидера Муамара Каддафи глава исполкома Переходного национального совета страны Махмуд Джабриль заявил, что Ливия приняла шариат в качестве основного источника законодательства. На Ваш взгляд, это усугубит положение христиан на Ближнем Востоке?

— Текущая ситуация на Ближнем Востоке, которая напрямую касается жизни миллионов христианских собратьев и сестер, заставляет нас с озабоченностью следить за ее развитием. Напомню, что в таких странах, как Ливия и Египет, имеется исторический опыт мирного общежития христиан и мусульман в период, когда там уже действовали законы шариата. Именно на этом опыте должно основываться будущее гражданское и политическое устройство этих стран. Следует учесть, что те, кто сегодня требует введения норм шариата, как правило, являются носителями нетрадиционных для этих стран радикальных воззрений, согласно которым христиане приравниваются к язычникам и подлежат обращению в ислам. Нормы шариата должны относиться только к мусульманам — они никоим образом не должны распространяться на христиан. Мы также считаем, что и христиане, и мусульмане должны обладать одинаковым объемом прав и гарантий, которые предоставляет государство.

— Владыка, Вы неоднократно высказывали опасение в связи с тем, что на Ближнем Востоке происходят гонения на христиан. Какие меры принимаются для противостояния этому?

— Священноначалие Русской Православной Церкви уже неоднократно публично осуждало конкретные акты насилия в отношении христиан в странах Ближнего Востока. 30 мая 2011 года Священный Синод Русской Православной Церкви выступил с заявлением в связи с ростом проявлений христианофобии в мире.

Отдел внешних церковных связей, в свою очередь, в сотрудничестве с международными правозащитными организациями ведет важную деятельность, направленную на привлечение внимания мировой общественности к проблеме христианофобии. С 30 ноября по 1 декабря в Москве проходила международная конференция на тему «Свобода вероисповедания: проблема дискриминации христиан», на которой обсуждались и разрабатывались практические варианты решения указанной проблемы. В этой конференции приняли участие представители христианских, мусульманских и иудейских религиозных организаций, ученые, общественные деятели, журналисты.

В то же время я полагаю, что на данный момент мы находимся лишь на стадии разработки комплексной системы помощи христианам. Конференций, заявлений, выражений озабоченности и соболезнований сегодня недостаточно. Должна быть разработана система мер, направленная на защиту христианского населения тех стран, где христиане подвергаются дискриминации, гонениям и преследованиям. В построении этой системы должны участвовать правительства и политические партии, религиозные и общественные деятели, все люди доброй воли.

— Вы пытались привлечь внимание международных организаций, в частности ОБСЕ, к проблеме христианофобии. С какими предложениями Вы там выступали и чего удалось добиться?

— Во многом сам факт того, что дискриминация и преследование христиан стали предметом активных обсуждений и обеспокоенности международных организаций, произошел благодаря скоординированным усилиям христианских общин.

Так, в январе 2011 года Европейским парламентом была принята резолюция «О положении христиан в свете защиты свободы религии». Выражая реакцию на этот документ, мы выдвинули ряд конкретных предложений по рассмотрению данного вопроса в будущем. Первая встреча высокого уровня ОБСЕ по проблемам прав христиан была проведена в Риме в сентябре текущего года, в ней, помимо делегации Русской Православной Церкви, принял участие целый ряд христианских церквей. Проведение такой встречи — еще одно свидетельство заинтересованности мирового сообщества в публичном обсуждении проблемы.

Наша позиция сводится к тому, чтобы создать особый механизм обеспечения прав и свобод христиан в мире. Он должен быть применим и в странах, где последователи Христа составляют большинство, и там, где они составляют незначительное число в религиозной палитре населения. Мы убеждены, что государство должно обеспечивать людям гарантированную возможность свободно исповедовать свою религию, воспитывать детей в христианской вере и открыто представлять свою позицию в публичной сфере, не подвергаясь гонениям. При этом следует исключить прозелитизм во всех его проявлениях, то есть недобросовестную миссию, провокации в отношении религиозного большинства, что подчас допускают разного рода религиозные секты.

Создание международного механизма защиты прав христиан — важная задача. Сотрудничество с мировым сообществом, внимательное отношение к разным позициям, а также поддержка традиционных религиозных общин послужат хорошей почвой для ее решения.

— Стычки мусульман с христианами на Ближнем Востоке способны спровоцировать конфликты во всем мире? Может ли произойти цепная реакция, которая взорвет межконфессиональный мир?

—Да, к сожалению, такая опасность существует. Поскольку сейчас в ряде стран Ближнего Востока, Африки и Азии нападкам подвергаются почти исключительно христиане, есть вероятность столкнуться с обострением исламофобии, например, в странах Европы и Америки. Кроме того, усилению антиисламских настроений часто способствует поведение иммигрантов, проживающих на постоянной или временной основе в западных странах, которое идет вразрез с принятыми в современных демократических государствах нормами. Однако я надеюсь, что здоровые силы внутри исламской уммы найдут возможность противостоять дальнейшей радикализации и проявлениям экстремизма. Мы, в свою очередь, призываем всех верных последователей Христа к взвешенным и благоразумным поступкам. О том, что межрелигиозный мир возможен, свидетельствует исторический опыт и нашей страны.

— Существуют ли опасения исламизации Европы, если да, то как этому противостоять?

— Планы исламизации Европы в разное время высказывали различные политические деятели из региона Ближнего Востока и Северной Африки. Европейские политики также говорят о проблеме всевозрастающего числа мусульман в Европе. Нередко слышны жалобы в адрес отдельных имамов, оскорбляющих христианские традиции, призывающих к созданию в Европе халифатов с шариатским законодательством, к неповиновению существующей власти и разжиганию межрелигиозной розни. К сожалению, часто такие представители мусульманского духовенства завоевывают определенное доверие членов своей общины, что способствует росту радикальных настроений внутри нее и, как следствие, дезинтеграции, выпадению из жизни общества и замыканию внутри национальных групп. По признаниям некоторых ведущих европейских политических деятелей, в европейских государствах имеется целый ряд параллельно сосуществующих культурных, религиозных, этнических и прочих сообществ, которые предпочитают не пересекаться друг с другом. Опасность такого общежития очевидна: отсутствие у этих групп желания участвовать в процессе конструктивного многостороннего диалога неизбежно приводит к конфликтным ситуациям.

Такая ситуация, на мой взгляд, может складываться и по причине утраты современным европейским обществом нравственных ориентиров. Одна из основ нынешнего кризисного положения скрыта как раз в неприятии иммигрантами из мусульманских стран нравственной распущенности, мировоззренческой и этической всеядности, царящих в европейском обществе под маской плюрализма. Иммигранты видят, как эти явления разлагающим образом действуют на них самих, их детей и знакомых, как при этом разрушается их религиозно-культурная идентичность.

Единственный выход для Европы из такой опасной ситуации заключается в возвращении к своим религиозно-культурным истокам и традиционным нормам нравственности.

Беседовал Павел Коробов