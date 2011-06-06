Під Мінськом збудують храм на честь Феодосія Чернігівського

У селі Петришки Мінської області зводиться перший у Білорусі храм на честь святителя Феодосія Чернігівського.

Про це повідомляє чернігівське інтернет-видання "Високий Вал".

Будівництво почалося з благословення Митрополита Мінського і Слуцького ФІЛАРЕТА минулого року. На кошти прихожан і настоятеля парафії ієрея Георгія РОМАНОВСЬКОГО вже закладено фундамент і придбано деякі будівельні матеріали.

Село Петришки розташоване у 35-ти кілометрах від Мінська. Зараз в ньому мешкають понад 1000 жителів. У 2001 році старанністю благочинного церков Мінського другого районного округу ієрея Миколи МОЗГОВА та віруючих жителів там було зареєстровано православну громаду на честь святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського. Для потреб віруючих передано будинок, який раніше належав двом жителькам села і був подарований Мінської єпархії.