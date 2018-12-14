На Філіппіни повернули дзвони, які американські солдати взяли як «трофеї» на початку ХХ століття

Церковні дзвони, захоплені американськими солдатами як трофеї понад сто років тому, повернулися на Філіппіни.

Таким чином завершилася багаторічна боротьба Маніли за повернення одного з найзнаменитіших символів опору американському колоніалізму, повідомляє «Благовіст-Інфо» з посиланням на «Christian Today».

«Дзвони Балангігі» були доставлені 11 грудня на базу філіппінських ВПС Вілламор поблизу Маніли. 15 грудня вони будуть доставлені в церкву на острові Самар, в якій у 1901 році солдати США вбили сотні (за деякими оцінками – тисячі) філіппінців в помсту за вбивство 48 американських військових. Генерал Джейкоб Х. Сміт наказав перетворити Самар у «пустелю, що стогне»: всі жителі чоловічої статі старше 10 років були розстріляні. Згодом Сміт був відданий військово-польовому суду, який постановив, що генерал «діяв на шкоду порядку й військової дисципліни», й оголосив йому стягнення.

Президент Філіппінської католицької єпископської конференції архієпископ Ромуло Вальес висловив вдячність владі країни за зусилля, спрямовані на повернення дзвонів, і подякував особисто президенту Родріго Дутерте за «успішне завершення цих зусиль».

«Повернення дзвонів дає можливість зрозуміти й оцінити історію у більш зрілій перспективі, – розповів архієпископ Вальес. – Воно також показує, що шлях зцілення та примирення тернистий, але можливий».

Два захоплених американцями дзвони були виставлені на військово-повітряну базу в штаті Вайомінг, третій – в американський військовий музей у Південній Кореї.

Поверненню передувала довга боротьба. З одного боку, політики, священики та історики домагалися повернення, з іншого – ветерани американських збройних сил і законодавці Вайомінгу наполягали на тому, що неможливо розібрати військовий меморіал, частиною якого були дзвони.

Бої при Балангізі, що відбулися в 1899-1902 роках під час філіппіно-американської війни, ознаменували собою одну з найпохмуріших сторінок в історії американського колоніалізму.

Історики вважають, що удари дзвонів стали сигналом до несподіваного нападу на американців, які в помсту знищили величезну кількість цивільних осіб, в тому числі жінок і дітей.

Повернення дзвонів, вважає ряд експертів, може сприяти поліпшенню відносин між Сполученими Штатами і філіппінським президентом Дутерте, який неодноразово висловлювався з різкою критикою США.