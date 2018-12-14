Церква Англії підготує ритуал перейменування для трансгендерів

Керівництво Церкви Англії закликало кліриків вводити в ужиток церемонії, створені за зразком чину хрещення, для осіб, які змінили стать.

Такі ритуали сприятимуть прийняттю трансгендерів у церковні громади, вважають ініціатори, повідомляє «Благовіст-Інфо» з посиланням на «The Telegraph».

Згідно з новими пастирськими директивами, священикам рекомендовано урочисто називати осіб, які змінили стать, їх новими іменами. Під час такого ритуалу буде «закріплена» зміна статі.

Хоча англіканська ієрархія підкреслює, що такого роду церемонії «непорівнянні» з хрещенням, Палата єпископів схвалила 10 грудня документ, в якому схвалюється використання води та оливи під час таких ритуалів.

«Нові директиви дають можливість, спираючись на Священне Писання, дозволити особам, які змінили стать, відзначити свій перехід у присутності своїх родичів у Церкві, яка є Тілом Христовим», – прокоментував нововведення президент Палати єпископів єпископ Блекбернський Джуліан Хендерсон.