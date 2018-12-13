Європарламент створить перелік радикальних проповідників

Європарламент схвалив пропозиції щодо посилення в Європі боротьби з тероризмом.

Як повідомляє Islam-today, організація закликала сформувати перелік радикальних проповідників, посилити судовий контроль за бойовиками, які повертаються із зони військових дій, а також реалізувати заходи з припинення надання притулку людям, засудженим за тероризм.

Зокрема, за резолюцію в рамках сесії в Страсбурзі проголосували 474 депутати, проти - 112.

Серед головних пропозицій Європейського парламенту - формування списку радикальних проповідників в ЄС для контролю за ними, недопущення надання притулку терористам, зміцнення зовнішніх кордонів ЄС, посилення моніторингу для судового переслідування бойовиків і контроль на всіх прикордонних переходах із застосуванням всіх баз даних.

Ініціатори також закликають боротися з друкованої або онлайнової пропагандою, підбурюючою до насильства.