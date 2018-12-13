В Ізраїлі знайшли басейн, який згадується у Вавилонському Талмуді

У національному заповіднику Ціпори, розташованому в Нижній Галілеї, виявлена цікава археологічна знахідка, яка згадана у Вавилонському Талмуді.

Як повідомляє проект "Єврейські новини", старовинний басейн, розміром 14,5 на 21 метр і глибиною 3,5 метра, а також бронзова статуетка бика були знайдені в товщі грунту. Розкопки та дослідження проводилися Управлінням старожитностей Ізраїлю, Управлінням національних парків і заповідників при підтримці Фонду Ракефет.

Згідно оцінок археологів, саме цей басейн описаний в одному з трактатів Вавилонського талмуда під назвою «Мегила». Згідно з даними священного писання, саме тут раббі Йегуда ха-Насі «здійснював обмивання в 17-й день місяця тамуза». Головний археолог Цвіка Цук розповів, що на заході заповідника Ціпори був виявлений подібний басейн менших розмірів.

Також знайдена бронзова статуетка бика, яка характерна для даного періоду (3 століття нашої ери), кераміка і монети (III-V століття) і мусульманські монети XIV-XV століть.