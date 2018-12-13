Сапери розчистили від мін три церкви в районі місця Хрещення Спасителя

Першими за 50 років людьми, які увійшли в занедбані храми недалеко від місця Хрещення Спасителя – ефіопські та грецькі монастирі й францисканську каплицю – стали сапери з Грузії.

У складі групи фахівців міжнародної благодійної організації з боротьби з наземними мінами HALO Trust 22 професійних грузинських сапери працюють в Ізраїлі з весни поточного року, повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на сайт організації.

Сапери виявили в покинутих будівлях церковне начиння, посуд, столові прилади та навіть запас пива. Всі ці предмети співробітники організації передали потім церковній владі у Єрусалимі.

Роботи велися з використанням спеціального обладнання та броньованих екскаваторів.

Християнські церкви на ділянці вздовж берегів річки Йордан з боку Ізраїлю, де хрестився Іісус Христос, можуть відкритися протягом року. Про це йдеться у спільній заяві, яку опублікували 9 грудня уряд Ізраїлю та представники міжнародних організацій, що займаються розмінуванням.

Суперечки про те, з якого боку Йордану, західної (ізраїльський берег) або східної (територія Йорданії), сталося Хрещення, тривають досі.

Згідно з переказами, в цьому місці ізраїльтяни перетнули річку Йордан після 40 років блукань по пустелі після виходу з Єгипту. Недалеко від цього місця пророк Ілля був узятий на небо.

У той час як на ізраїльському березі Йордану сьогодні прочанам доступна невелика територія вздовж берега річки, більш широка зона площею близько 100 гектарів протягом майже 50 років залишається закритою для відвідувань. На цій території розташовані храми кількох християнських конфесій: католицька каплиця, яка належить ордену францисканців, грецький монастир, монастир Ефіопської православної церкви, а також храми Грецької, Румунської, Сирійської та Коптської церков.

П'ять церков, які належать Коптській, Грецькій, Руській, Румунській та Сирійській православним Церквам, а також ділянка землі, що належить Вірменській Церкві, як і раніше вважаються замінованими.

Очікується, що на розчистку цих об'єктів піде від восьми місяців до року, після чого будівлі будуть повернуті Церквам.