У Бразилії чоловік влаштував стрілянину в католицькому соборі: є жертви

У бразильському місті Кампінас 11 грудня чоловік відкрив вогонь у католицькому соборі.

Він застрелив чотирьох людей і поранив трьох, а потім застрелився сам, повідомляє "Вголос" з посиланням на "Reuters" та "GloboNewsTV".

Відзначається, що стрілянина в храмі сталася під час денної Меси.

“Нападник увійшов в католицький собор у бразильському місті Кампінас цього вівторка і застрелив чотирьох людей перед тим, як вкоротив віку й собі. Ще три людини були госпіталізовані з пораненнями”, – йдеться в повідомленні.

Особа нападника поки не встановлена.