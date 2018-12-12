У Бразилії чоловік влаштував стрілянину в католицькому соборі: є жертви
12:38, 12 грудня 2018Світ
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Чоловік здійснив стрілянину в церкві / Reuters
У бразильському місті Кампінас 11 грудня чоловік відкрив вогонь у католицькому соборі.
Він застрелив чотирьох людей і поранив трьох, а потім застрелився сам, повідомляє "Вголос" з посиланням на "Reuters" та "GloboNewsTV".
Відзначається, що стрілянина в храмі сталася під час денної Меси.
“Нападник увійшов в католицький собор у бразильському місті Кампінас цього вівторка і застрелив чотирьох людей перед тим, як вкоротив віку й собі. Ще три людини були госпіталізовані з пораненнями”, – йдеться в повідомленні.
Особа нападника поки не встановлена.
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