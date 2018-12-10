У США заарештували чоловіка за те, що він говорив дітям, то Санти-Клауса не існує

У Техасі заарештували 31-річного чоловіка, який розповів дітям, що Санти-Клауса не існує.

Як повідомляє "Без табу" з посиланням на "The New York Times", Аарон Урбанські був арештований у суботу поліцейськими, яких викликали до церкви в Клеберні, Техас. Вони виявили трьох осіб, які пікетують церкву. Один із них відмовився піти, попри наказ поліції, і "продовжував провокувати заворушення, за що і був заарештований". Йому пред'явили звинувачення у "злочинному посяганні".

Урбанські увійшов до церкви й оголосив, дітям, що Санти-Клауса не існує.

"Хізер Джонсон, мати чотирьох дітей молодшого віку, розповіла, як чоловік запитав у неї: "Ви дозволяєте своїм дітям вірити в фальшивого Санту? А чи знають вони, хто такий Іісус? Коли я сказала йому, щоб він не руйнував віру в Санту і Різдво в моїх дітей, він почав кричати, що Санта не справжній, і що я неправа, коли кажу дітям зворотне", - написали у виданні.

Після інциденту Скотт Каїн, мер міста Клеберн, заявив, що посилить безпеку на різдвяному параді в неділю в місті з населенням у 30 тисяч чоловік.

"Не зв'язуйтеся з Сантою!", - написав мер у Facebook.