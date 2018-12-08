Ковчег Завіту в ефіопській церкві виявився підробкою.

Про це повідомляє "Фокус" з посиланням на Live Science.

На початку грудня ЗМІ розтиражували новину про те, що в ефіопській церкві Марії Сіонської в Аксумі нібито зберігається Ковчег Завіту з десятьма біблійними заповідями. Тим не менш, журналістам Live Science вдалося відшукати свідоцтва людини, яка була всередині церкви, бачила ковчег і прийшла до висновку, що це - підробка.

Едвард Уллендорф, професор Лондонської школи східних та африканських досліджень (SOAS), побував там під час Другої світової війни. Уллендорф помер у 2011 році, однак про побачене він при житті розповів своєму колезі Тудору Парфитту, а також дав інтерв'ю журналісту Los Angeles Times у 1992 році.

Ефіопія була захоплена італійськими військами під час військової кампанії 1935-1936 років. У 1940 році Італія оголосила війну Великобританії, і в 1941 році британські війська вдерлися до Ефіопії. Уллендорф був офіцером армії, а також молодим вченим, який цікавився історією Ефіопії. Він вирішив скористатися випадком і подивитися на легендарний Ковчег Завіту.

Ефіопська легенда стверджує, що близько 3000 років тому Ковчег Завіту в країну привіз чоловік на ім'я Менелік, який був сином цариці Савської та царя Ізраїлю Соломона. Ця версія з'являється у писемних джерелах, починаючи з 1400 року нашої ери.