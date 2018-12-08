Американця засудили на 18 років за атаку на мусульман та індуїстів

До 18 років тюремного ув'язнення суд засудив 46-річного жителя Нью-Йорка Рея Ленгенда за атаки на мусульманський та індуїстський храми.

Як з посиланням на матеріали справи повідомляє видання Islam-today, у 2012 році Ленгенд кинув коктейлі Молотова у мечеть, індуїстську каплицю та інші культові споруди.

Затриманий він був на наступний же день після атак і на допитах без сорому заявив, що «хотів убити більше арабів».

На щастя, у результаті дій екстреміста ніхто не постраждав. «Те, що зробив Ленгенд – антонім того, за що стоїть ця країна. Міністерство юстиції і американський народ ніколи не будуть допускати такі ненависницькі злочини», - зазначив на оголошенні вироку окружний суддя ЛаШенн Хол.