Американця засудили на 18 років за атаку на мусульман та індуїстів
00:43, 08 грудня 2018Світ
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Злочин зафіксували камери зовнішнього відеоспостереження / islam-today.ru
До 18 років тюремного ув'язнення суд засудив 46-річного жителя Нью-Йорка Рея Ленгенда за атаки на мусульманський та індуїстський храми.
Як з посиланням на матеріали справи повідомляє видання Islam-today, у 2012 році Ленгенд кинув коктейлі Молотова у мечеть, індуїстську каплицю та інші культові споруди.
Затриманий він був на наступний же день після атак і на допитах без сорому заявив, що «хотів убити більше арабів».
На щастя, у результаті дій екстреміста ніхто не постраждав. «Те, що зробив Ленгенд – антонім того, за що стоїть ця країна. Міністерство юстиції і американський народ ніколи не будуть допускати такі ненависницькі злочини», - зазначив на оголошенні вироку окружний суддя ЛаШенн Хол.
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