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Американця засудили на 18 років за атаку на мусульман та індуїстів

00:43, 08 грудня 2018
Світ
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Злочин зафіксували камери зовнішнього відеоспостереження / islam-today.ru

Як з посиланням на матеріали справи повідомляє видання Islam-today, у 2012 році Ленгенд кинув коктейлі Молотова у мечеть, індуїстську каплицю та інші культові споруди.

Затриманий він був на наступний же день після атак і на допитах без сорому заявив, що «хотів убити більше арабів».

На щастя, у результаті дій екстреміста ніхто не постраждав. «Те, що зробив Ленгенд – антонім того, за що стоїть ця країна. Міністерство юстиції і американський народ ніколи не будуть допускати такі ненависницькі злочини», - зазначив на оголошенні вироку окружний суддя ЛаШенн Хол.

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