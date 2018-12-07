У Нікарагуа жінка облила кислотою священика під час сповіді
15:21, 07 грудня 2018Світ
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Жінка облила кислотою священнослужителя в Нікарагуа / islam-today.ru
Шокуючий випадок стався у кафедральному соборі Манагуа.
Як повідомляє Islam-today з посиланням на "Prensa", жінка Еліс Гонн напала на отця Маріо Гевару, причому, сталося це прямо під час сповіді.
У результаті священнослужитель отримав значні опіки голови, обличчя, рук та інших частин тіла.
На допомогу йому прийшли інші люди – вони надали священика першу допомогу, після чого він був доставлений у лікарню.
Зловмисниця затримана. Мотиви жахливого вчинку належить визначити правоохоронцям.
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