У Нікарагуа жінка облила кислотою священика під час сповіді

Шокуючий випадок стався у кафедральному соборі Манагуа.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на "Prensa", жінка Еліс Гонн напала на отця Маріо Гевару, причому, сталося це прямо під час сповіді.

У результаті священнослужитель отримав значні опіки голови, обличчя, рук та інших частин тіла.

На допомогу йому прийшли інші люди – вони надали священика першу допомогу, після чого він був доставлений у лікарню.

Зловмисниця затримана. Мотиви жахливого вчинку належить визначити правоохоронцям.