У Білорусі після реставрації відкриють Коложську церкву XII століття в середині грудня.

Як повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на "Хранителі спадщини", реставрації передувала чергова, вже третя, міжнародна науково-практична конференція в Гродно "Свято-Борисо-Глебська Коложська церква: пошук шляхів збереження". У ній взяли участь експерти з Росії, Білорусі, Польщі, України та Литви.

Саме опора на міжнародний експертний консиліум дозволила уникнути "реконструкції первісного вигляду" храму XII століття, добудови його, що обрушилася в XIX столітті і т. п.

Під час реставрації основні зусилля поки були спрямовані на дерев'яну частину храму, зведену після обвалення. Дерев'яна фасадна стіна була вирівняна горизонтально та вертикально, були замінені стеля, підлога у вівтарній частині, обшивка фасаду. Також тут спорудили балкон для співочих і галерею. Використовували "термомодифіковану сосну" і довговічний дуб.