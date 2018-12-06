Священик Федір Конюхов відправився в одиночне плавання Південним океаном

Священик Федір Конюхов 6 грудня відправився в одиночне плавання на човні «АКРОС» від Нової Зеландії (Південний острів, порт-Чалмерс) до мису Горн.

Протяжність маршруту – 5 500 морських миль, повідомляється на офіційному сайті священика-мандрівника.

«Попереду у Федора Конюхова Південний океан. Сьогодні йому належить провести першу ніч в океані. Прогноз сприятливий - 10-15 вузлів південно-західного вітру. Чисте небо. Такої погоди довелося чекати рівно місяць. Команда прибула в Нову Зеландію 5 листопада, через місяць, з'явилася можливість для старту.

Федір Конюхов планує пройти перший етап за три літніх місяці – грудень-січень-лютий.

Команда мандрівника ще кілька днів пробуде в Новій Зеландії, щоб переконатися, що на борту все гаразд», - йдеться в повідомленні.