Лист Ейнштейна про релігію продали на аукціоні за $3 мільйони

На аукціоні «christie's» в Нью-Йорку з молотка пішов «Лист про Бога» Альберта Ейнштейна.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на офіційний мікроблог аукціону в Twitter, лот за 2, 892,500 доларів придбав неназваний колекціонер.

У «Листі про Бога», що призначався німецькому філософу ізраїльського походження Еріку Гуткінду, Ейнштейн міркує про свої релігійні переконання. Документ складається з 2-х сторінок, текст написаний німецькою мовою.

У ньому великий вчений пише, що слово «Бог» для нього означає «вираз людських слабкостей», а Біблія - «звід благородних, однак примітивних легенд». «Жодна інтерпретація, попри те, наскільки вона тонка, не може для мене змінити що-небудь у цьому», - написав у своєму листі Ейнштейн.