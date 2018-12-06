У Португалії започаткували День пам'яті жертв інквізиції

Уряд Португалії схвалив створення Дня пам'яті жертв інквізиції. Пропозицію заснувати такий день висунув рух Reconectar.

Reconectar розшукує нащадків іспанських і португальських євреїв, які, до речі, можуть отримати громадянство Іспанії або Португалії, якщо мають «відповідне» сефардське прізвище, повідомляє news.israelinfo.co.il.

Близько 5 тисяч уже скористалися цим правом і ще 12 тисяч чекають своєї черги.

У 1492 році, коли з Іспанії почалося вигнання євреїв, багато хто з них бігли в Португалію. Як виявилося, це було погане рішення. У 1496 році в країні було заборонено сповідання іудаїзму, а в 1531 створена Священна Інквізиція.

Почалися арешти «нових християн», євреїв, які були хрещені під загрозою смерті. Інквізиція діяла також у португальських колоніях.

До 1821 року в Португалії було спалено 1500 чоловік, не рахуючи загиблих у катівнях від тортур.

Як повідомляє агентство єврейських новин JTA, день пам'яті, очевидно, буде призначений на 31 березня. У цей день португальська інквізиція офіційно припинила своє існування.