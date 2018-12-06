У библийном додатку YouVersion найбільш читаним став вірш із Книги Ісаї

Розробники програми Біблії YouVersion назвали найбільш читаний вірш із Біблії у 2018 році.

Найчастіше ділилися, згадували і додавали в закладки 10-й вірш із 41-ї глави Книги Пророка Ісайї: «Не бійся, бо Я з тобою; не соромся, бо Я Бог твій; Я зміцню тебе, і допоможу тобі, і підтримаю тебе десницею правди Моєї». Місце з Писання стало найбільш популярним серед користувачів в США і по всьому світу, повідомляє Християнський Мегапортал invictory.com з посиланням на The Christian Post.

Боббі Грюневальд, засновник YouVersion і пастор церкви Life.Church, розповів, що згідно з новими даними, все більше людей у світі шукають спокій, натхнення і надію в Біблії.

Додаток було випущено в 2008 році. Спочатку пропонувалось 15 версій Біблії на двох мовах. Завдяки співпраці з Біблійними товариствами ця кількість збільшилася до понад 1 700 версій 1 200 мовами, також були додані аудіо Біблії для популярних версій, понад 800 планів читання Біблії, можливість робити нотатки, мотиватори та багато інших функцій.