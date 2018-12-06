У США встановили перед будівлею суду пародію на Різдвяний вертеп

Група атеїстів «Фонду боротьби за свободу від релігії» у США спародіювала перед будівлею суду Різдвяний вертеп, у якому замість біблійних персонажів зображені Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон і Бенджамін Франклін.

Атеїсти представляють об'єднання противників релігії, які виступають за вилучення основ християнського віровчення зі шкільних програм, а християнських символів віри – зі шкільного вжитку та святкувань, повідомляє Християнський Мегапортал invictory.com з посиланням на Christian Today.

Не менш активно вони борються і проти будь-якої релігійної символіки на державних територіях. На цей раз на знак протесту вони створили скульптурну групу, що пародіює традиційну сценку Різдва Христового. Замість Богородиці та Йосипа, дивлячись на новонародженого Іісуса Христа, у скульптурній групі зображені видатні американські політичні діячі Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон і Бенджамін Франклін в обнімку зі Статуєю свободи. Вони дивляться на «Білль про права», що лежить перед ними в яслах.

Скульптура була встановлена поблизу Чикаго, на галявині перед входом до будівлі суду округу Гранді штату Іллінойс, і простоїть там до кінця грудня. Знущальна табличка біля групової скульптури говорить: «Щасливого зимового сонцестояння. У цей сезон зимового сонцестояння, справжнім славимо розум і Білль про права, прийнятий 15 грудня 1791 року». Внизу таблички приписка для членів суду: «Тримайте церкву окремо від держави».