Відео з «літаючим» пастором із США набрало мільйони переглядів

Відео з пастором, який вирішив додати драматизму в проповідь у пришестя Христа і спустився за кафедру на тросі, стало вірусним і набрало 2,9 мільйона переглядів у Facebook.

Пастор баптистської церкви Браун у місті Саутхейвен (США) Варфоломій Орр 25 листопада вразив парафіян нестандартною проповіддю: він спустився до кафедри на спеціальному тросі, розповідаючи слухачам про друге пришестя Христа. Дії служителя викликали неоднозначні реакції членів церкви та інтернет-користувачів, повідомляє Християнський Мегапортал invictory.com з посиланням на The Christian Post.

«Цей день настане, Іісус Христос знову прийде і кожен побачить Його! Отже, ось моє просте запитання вам, брати і сестри: чи готові ви? Чи готові ви до Його повернення?» – волав служитель, приземляючись біля кафедри.

Багатьом вистава пастора сподобалась, однак частина людей звинуватили пастора в нецільовому використанні церковного бюджету і «перетворення богослужіння на циркову виставу, видовищність якої витіснила саме послання».