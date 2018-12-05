В Італії священика, який програв 900 тисяч євро, відправлять на лікування від залежності

В Італії священик, який страждає від ігрової залежності, за рішенням єпископа буде підданий примусовому лікуванню.

Він витратив майже мільйон євро на слоти, повідомляє "Италия по-русски".

Колишній парафіяльний священик церкви Сан-Джованні Баттіста у Вероні, який очолював парафію з 2007 по 2017 рік, збирав пожертви з віруючих, щоб допомогти бідним, проте гроші так ніколи і не потрапили адресатам.

Коли парафіяни з'ясували, куди пішли їхні гроші, вони звернулися до єпископа, який пообіцяв допомогти. Днями стало відомо, що єпархія вирішила допомогти священику оговтатися від азартної залежності. Єпископ стверджує, що святий отець, який страждає ігровою залежністю, глибоко розкаюється у скоєному і твердо вирішив повернути гроші парафіян.