У США оголосили винагороду за інформацію про зловмисника, який осквернив статую Богородиці

Польські ЗМІ обговорюють акт вандалізму в США - у Нью-Йорку невідомий помочився на статую Богоматері, а потім розбив фігуру. Богохульна витівка зафіксована на території католицької церкви Пресвятої Богородиці, прихожани якої є, переважно, етнічні поляки.

Як повідомляє Еadaily з посиланням на Wrost, злочин було скоєно напередодні в чотири години ранку. Судячи з кадрів системи відеоспостереження, чоловік повалив на землю фігуру Божої Матері, а потім ангела.

За словами вікарія Анджея Вайко, це вже третій подібний інцидент цього року. На цей час оголошено винагороду в розмірі 2,5 тисячі доларів за інформацію про зловмисника.

У США проживає понад 9 млн поляків. У Нью-Йорку налічується близько 200 тис. вихідців з Польщі, а один з його районів — green point — називали «Малою Польщею» через значне число поляків, які почали селитися тут з кінця XIX століття.