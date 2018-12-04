Жителі Тайваню виступили проти легалізації одностатевих шлюбів

Жителі Тайваню висловилися проти легалізації одностатевих союзів.

Як повідомляє "Благовіст-Інфо", в ході референдуму, що відбувся 24 листопада своє "ні" гей-шлюбам сказали 67,26% голосуючих. При цьому 72,48% тайванців підтримали пропозицію обмежити визначення шлюбу як союзу чоловіка та жінки.

"Альянс в ім'я щастя майбутнього покоління", важливу роль у діяльності якого відіграють християнські та буддійські організації, висловив задоволення результатами референдуму.

Під час голосування жителям Тайваню потрібно було сформулювати свою позицію щодо трьох питань: легалізація одностатевих шлюбів, включення в цивільний кодекс визначення шлюбу як союзу чоловіка та жінки й сексуальна освіта в школах.

Між тим, згідно із законами Тайваню, референдуми не ставлять крапку у вирішенні того чи іншого питання – остаточне рішення залишається за парламентом.

Спроби узаконити одностатеві союзи ведуться на острові від початку 2000-х років, однак досі вони не привели до успіху, оскільки не користуються підтримкою населення.

Новий виток дебатів щодо цієї теми почався в травні 2017, коли конституційний суд постановив, що закріплене в цивільному кодексі визначення шлюбу суперечить конституції Тайваню. Судді дали парламенту два роки на внесення до кодексу поправок, що надають певні права одностатевим шлюбам.

До теперішнього часу у законодавців залишається три місяці, щоб підготувати такий проект, який з одного боку, не суперечив конституції, а з іншого – відображав волю населення.

Християни, які складають всього 4% населення острова, однак володіють великим впливом у тайванському суспільстві, вітали підсумки референдуму.