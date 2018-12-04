У Британії веганство можуть прирівняти до релігійних переконань

У Великобританії веганство можуть визнати переконанням, подібним до релігійних, а тому підпадають під захист «Акта про рівність».

Ініціатором ухвалення подібного рішення став житель країни Джорді Касамітжана, який був звільнений після того, як розповів колегам про те, що їх роботодавець вкладає гроші в компанії, що проводять випробування на тваринах, повідомляє Islam-today.

Так що звільнення це, за словами Касамітжана, є дискримінацією його переконань. Він зазначив, що не просто є веганом, а й використовує поняття «етичне веганство», оскільки піклується не лише про своє здоров'я, а і про навколишнє середовище.

Згідно з «Актом про рівність», віросповідання і переконання, як і вік, раса, стать, вагітність та інвалідність, не можуть стати приводом для дискримінації. У документі, втім, не уточнюється, що саме є релігією і переконанням. Саме це тепер належить вирішити спеціально створеній комісії.