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У Британії веганство можуть прирівняти до релігійних переконань

12:33, 04 грудня 2018
Світ
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Веганство можуть прирівняти до релігійних переконань / islam-today.ru

Ініціатором ухвалення подібного рішення став житель країни Джорді Касамітжана, який був звільнений після того, як розповів колегам про те, що їх роботодавець вкладає гроші в компанії, що проводять випробування на тваринах, повідомляє Islam-today.

Так що звільнення це, за словами Касамітжана, є дискримінацією його переконань. Він зазначив, що не просто є веганом, а й використовує поняття «етичне веганство», оскільки піклується не лише про своє здоров'я, а і про навколишнє середовище.

Згідно з «Актом про рівність», віросповідання і переконання, як і вік, раса, стать, вагітність та інвалідність, не можуть стати приводом для дискримінації. У документі, втім, не уточнюється, що саме є релігією і переконанням. Саме це тепер належить вирішити спеціально створеній комісії.

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