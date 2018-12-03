Ізраїльський художник робить ханукальні світильники з осколків ракет

Ізраїльський художник по металу наполегливо трудиться, створюючи з осколків ракет ханукальні світильники, а його майстерню прикрашає рядок з Книги Ісаї «і перекують мечі свої на орала»,

Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на Сhristiantoday.

У майстерні Ярона Боба (Yaron Bob) у провінційному містечку Ятед поблизу того місця, де сходяться кордони Ізраїлю, Єгипту і Сектора Газа, постійно лунає мелодійний дзвін ковальського молотка або гул газового пальника. У своєму ремеслі 47-річний майстер буквально слідує Біблійної рядку з Книги Ісаї «і перекують мечі свої на орала», бо вона і вивішена на видному місці в рамці. Сировиною для його художніх робіт по металу служать покручені залишки ракет, мін і снарядів, випущених палестинськими бійцями з Сектора Газа, межа якого пролягає всього у 4 кілометрах від поселення.

Односельці, поліцейські і військові добре знають і поважають ремесло майстра, а тому охоче підвозять до його майстерні великі уламки та цілі корпуси знешкоджених снарядів. Ханукальні світильники-менори та інші релігійні атрибути, які Боб майстерно виготовляє зі смертоносного заліза, користуються широкою популярністю і високим попитом як у країні, так і за кордоном.

В останні дні майстер був зайнятий виготовленням великого дев'ятисвічника для свята Хануки, яке цього року почалося на заході сонця 2 грудня. Свято відродження і оновлення відзначається з другого століття до н.е. у пам'ять про очищення Храму, освячення жертівника та відновлення храмової служби. Храм був очищений після розгрому Маккавеями греко-сирійських військ імперії Селевкідів і їх єврейських союзників у 165 році до н. е.

Символіка світильника нагадує про відоме «диво з маслом»: вигнавши греків з Єрусалима, Маккавеї виявили у Храмі лише одну крихітну посудину неоскверненої олії. Її повинно було вистачити лише на один день, але чудесним чином світильник горів цілих вісім днів.