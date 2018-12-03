У США представили рідкісний екземпляр «Біблії для рабів»

У музеї Біблії у Вашингтоні (США) 28 листопада був виставлений рідкісний екземпляр Священного Писання, випущений у 1807 році для навчання рабів Закону Божому.

У рамках виставки співробітники організовують конференції і громадські обговорення «Біблії для рабів» з усіх точок зору, повідомляє Християнський Мегапортал invictory.com з посиланням на World Religion News.

Розгорнута в музеї експозиція називається «Біблія для рабів: невідома історія». Її мета, за словами музейних працівників, полягає в тому, щоб привернути увагу глядача до темних сторін колоніальної епохи.

У музеї підкреслили, що «Біблія для рабів» є свідченням найбільш похмурих сторінок епохи колонізації Нового Світу і багато в чому істотно відрізняється від відомих варіантів її видання. Британські місіонери використовували її для звернення у християнство африканських рабів на території нинішніх країн Карибського басейну, їх настанови і виховання у вірі в дусі покірливого і безумовного послуху своїм панам.

У цьому адаптованому варіанті Священного Писання для рабів наводиться лише половина Нового Завіту, і не більше 10 відсотків Старого Завіту, а всі інші книги редактори вважали шкідливими для умів африканців. Місіонери не знайомили рабів з тими книгами і розділами Писання, які могли б посіяти у них думки про визволення, опір гнобителям, про будь-які прояви непокори, а також порушити в них надії на краще життя у майбутньому. З цією метою, наприклад, у «Біблії для рабів» взагалі немає Апокаліпсису з його пророцтвом про кінець світу, а також Книги Виходу, що оповідає про звільнення Ізраїльського народу з єгипетського рабства.