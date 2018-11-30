Ноїв ковчег у натуральну величину збираються перевезти на Святу Землю

Голландський конструктор і бізнесмен з Дордрехт Йохан Хейберс з однодумцями побудував свою версію Ноєвого ковчега у натуральну величину. Тепер він хоче перевезти судно на Святу землю.

Ідея побудувати Ноїв ковчег у Йохана Хейберса виникла у 1993 році, коли одного разу він читав своїм дітям біблійну історію про Ноя, повідомляє видання «Jewish Telegraphic Agency».

Однак перша версія ковчега, яку голландський конструктор побудував через 13 років, виявилася меншого розміру, ніж та, яка описується у Біблії. Тому Йохан Хейберс продав її.

У 2008-му він почав будувати новий ковчег, який завершив у 2012 році. У роботі йому допомагали теслі-аматори, серед яких були місцевий м'ясник, перукар і вчитель. При цьому творці ковчега визнали, що не все зроблено як треба, бо вони не є професіоналами.

Тим не менш, вийшло величезне судно вагою 2500 тонн, довжиною понад 133 метрів і шириною понад 22 метрів. У ковчезі встановлено макети тварин у натуральну величину – жирафа, слона, бегемота та інших – за якими можна зрозуміти масштабність спорудження.

Як зізнався чоловік, створенням ковчега у натуральну величину, описаного в Біблії, він хотів «показати людям, що Бог існує» і що реальний ковчег міг бути дійсно побудований Ноєм.

Йохан Хейберс хоче переправити свій ковчег в Ізраїль, оскільки, за його словами, цей Ноїв ковчег – «копія Божого корабля», якому місце на Святій землі.