В Ізраїлі армія конфіскувала землю Латинського патріархату у зв'язку з «військовою необхідністю»

Латинський патріархат Єрусалима виступив з офіційним протестом у зв'язку з захопленням ізраїльською армією ділянки площею 25 гектарів, розташованої на півночі долини Йордану, яка належить патріархату.

Інцидент стався 27 листопада, повідомляє "Благовіст-інфо".

«Патріархат знаходиться у процесі вивчення різних аспектів цього рішення, щоб надати адекватну відповідь, оскаржити його і мінімізувати негативні наслідки», йдеться у заяві, опублікованій на сайті Латинського патріархату.

Захоплені землі розташовані поблизу палестинських поселень Таясир і Бардала. Вони прилягають до військового табору ізраїльської армії, який був нещодавно перебудований.

Як повідомили в Ісламо-християнській раді Святої землі, влада Ізраїлю виправдовує захоплення земель «військовою необхідністю».

За словами Мутаза Бишарата, представника Палестинської автономії, який стежить за будівництвом єврейських поселень у долині Йордану, дії військових є «кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права». Конфіскація церковних земель – складова частина стратегії, спрямованої на створення нових ізраїльських поселень у цьому регіоні, переконаний Бишарат.