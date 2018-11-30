У Гаазі протестантська громада місяць молиться, щоб захистити від висилки сім'ю біженців

Понад місяць здійснюють без перерви богослужіння в одному з протестантських храмів у передмісті голландської Гааги, з метою захистити від депортації з країни вірменську сім'ю.

Сім'ю біженців з Вірменії Тамразян поселили у стінах храму, оскільки влада Голландії має намір депортувати її. Однак до тих пір, поки відбувається богослужіння, поліцейські не можуть зайти до храму, бо це заборонено за голландськими законами, повідомляє сайт журналу «Фома» з посиланням на CNN.

У богослужінні, що почалося ще 26 жовтня і організоване пастором цього протестантського храму Акселем Віке, беруть участь, як члени громади, так і добровольці.

— Скільки часу це займе? Ну, тільки Бог знає. Будемо сподіватися - до Різдва. Уряду було б зручно, щоб ми передумали. Але ми маємо намір продовжувати доти, доки не стане ясно, що ця сім'я може залишитися, — прокоментував безперервне богослужіння Йоуст Розэлерс, один з пасторів, які беруть участь у ньому.

Відзначається, що подружжя Тамразян разом із трьома дітьми живуть у Голландії з 2010 року. У 2018 році влада країни відмовила їм у продовженні статусу біженців. На батьківщину ж сім'я боїться повертатися, оскільки стверджує, що там її можуть переслідувати.