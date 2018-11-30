Реставратори відновили старовинну Біблію, знайдену на затонулому кораблі

Фахівці окремої майстерні Науково-реставраційного центру імені Грабаря відновили старовинну Біблію, яка майже 300 років пролежала на затонулому кораблі «Архангел Рафаїл».

Стародрук німецької Біблії лежав на затонулому кораблі на дні Фінської затоки з 1724 року. У 2017 році у Москві почалася її реставрація, аналогів якої в Росії ще не було, повідомляє сайт «Православие.ги».

Від самої книги вціліла лише десята частина. Її сторінки були склеєні між собою, папір увібрав сліди піщано-глинистих відкладень і напіврозкладеної органіки.

При цьому старовинний папір, зроблений у XVIII столітті з бавовняної сировини, і друкований текст збереглися досить добре, але будь-який необережний дотик міг завдати Біблії непоправної шкоди.

Над відновленням книги працювали фахівці Центру ім. Грабаря, що працюють із пошкодженими творами графіки та стародруками.

— Коли в процесі розкопок книгу підняли з дна, потрібно було терміново вирішувати, що робити з цим експонатом. Методик і таких випадків у нашій реставраційній практиці ще не зустрічалося, — розповіла художник-реставратор Євгенія Мимріна.

Зрештою, старовинну Біблію буквально розібрали на частини, щоб знову зібрати в єдину книгу.

У процесі відновлення вчені піддали сторінки Біблії фізико-хімічному аналізу, вивчили їх у променях ультрафіолетової лампи та при інфрачервоному випромінюванні, уважно розглянули під мікроскопом, а потім розщепили бруд у ванній і очистили сторінки за допомогою медичних інструментів.

Перед реставрацією книги її сторінки вирівняли і повернули їм цілісність, позбавивши від тріщин та дірок за допомогою методу доливання — паперову масу з бавовняного волокна піпеткою додавали в проблемні ділянки та сушили.