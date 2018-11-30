Вчені розкрили таємницю будівництва собору святого Іоанна Латеранського в Римі

Міжнародна команда дослідників встановила, що знаменитий собор святого Іоанна Латеранського в Римі був побудований на місці знесеної імператорської резиденції.

Коротко про роботу розповідається на сайті університету Ньюкасла (Великобританія), повідомляє "Благовіст-Інфо".

У багаторічному дослідженні взяли участь співробітники університетів Флоренції та Амстердама, а також музею Ватикану.

Метою було вивчення історії створення собору - місця знаходження кафедри римського єпископа та Папського трону. Він був побудований у IV столітті нашої ери за наказом Костянтина - першого римського імператора, який прийняв християнство.

Це був власний храм Папи Римського, зведений на вершині пагорба. Археологи встановили, що обране місце для будівництва використовувалося і раніше протягом кількох століть.

Сторіччям раніше багату укріплену резиденцію там збудував імператор Септимій Север. На думку вчених, Костянтин наказав знести цю фортецю, щоб побудувати величний собор.

Робота дозволила визначити, як із плином часу змінювалася архітектура будівель, що знаходилися на цьому місці. Наприклад, руїни найдавніших споруд були виявлені на глибині 8,5 метра під собором.

Крім того, під храмом знайшли великі порожнечі та тунелі, якими може пересуватися доросла людина.

Собор був перебудований у 1650-ті роки і в такому вигляді дійшов до наших днів.