У Бельгії розслідують справу про помилково здійснену евтаназію

Трьом бельгійським психіатрам загрожує суд за помилково проведену евтаназію.

Про це повідомляє "Благовіст-інфо" з посиланням на HotGEO.

У 2010 році 38-річна Тіна Кіс звернулася у клініку. Жінка зі Східної Фландрії страждала від особливої форми аутизму - синдрому Аспергера. За бельгійським законодавством така форма аутизму є показанням до проведення процедури евтаназії. Тіна пояснила лікарям, що більше не може терпіти своє захворювання. Один із психіатрів задокументував її прохання, а двоє інших - провели належну процедуру через два місяці після її звернення у лікарню.

Але через якийсь час родичі жінки звернулися в поліцію із звинуваченнями лікарів в отруєнні Тіни. Вони стверджують, що їхня родичка нічим не хворіла, а всього лише переживала важкий розрив стосунків з хлопцем. Після цього у поліції завели кримінальну справу.

У ході розслідування з'ясувалося, що процедура евтаназії відбувалося з грубими порушеннями, і в 2017 році родичі Тіни Кіс подали на лікарів до суду. Стало відомо, що під час введення смертельної ін'єкції лікар звернувся до одного з родичів із проханням підтримати голку, а пізніше до іншого, щоб він послухав, чи зупинилося у пацієнтки серце. Захист трьох бельгійських лікарів стверджує, що родичі дівчини, швидше за все, не зможуть надати конкретних доказів, крім усних звинувачень.

Різко засудили дії медиків і представники Католицької Церкви в Бельгії.

Цей випадок викликав обурення і в науковому середовищі. Фахівці не можуть прийти до єдиного рішення - чи варто відносити аутизм до хвороб, що передбачають евтаназію.

Процедура евтаназії була вперше легалізована у Нідерландах в 2002 році. Згодом аналогічні закони були прийняті в Бельгія, Японії, Люксембурзі, Канаді та в окремих штатах США. Смертність від евтаназії в Бельгії зростає кожен рік на 27%.