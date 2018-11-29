Патріарх Ілія II обговорив з новим президентом майбутнє Грузії

Патріарх Грузії Ілія II та члени Священного Синоду зустрілися з Саломе Зурабішвілі, яка перемогла на виборах президента Грузії.

За словами Саломе Зурабішвілі, зустріч пройшла з ініціативи Патріарха, повідомляє «Благовіст-інфо».

«Сьогодні вранці Патріарх був першим, хто привітав мене з перемогою і запросив сюди, на зустріч, на якій була присутня велика частина Синоду», — повідомила вона.

«Це для мене було не тільки великою честю, це був той момент, коли я відчула, що стала президентом Грузії», — підкреслила глава держави.

«Ми розглянули, яким має бути майбутнє Грузії, який вибір зробило грузинське суспільство... Зробило відповідальний вибір, бо його активність це підтвердила... [Суспільство] обрало спокій, мирне майбутнє, і це те, за що я особисто несу відповідальність», — сказала Саломе Зурабішвілі.