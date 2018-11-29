В Ізраїлі знайшли кам'яну маску віком 9 тисяч років

У районі Пнів-Хевер біля Хеврона була виявлена унікальна кам'яна маска періоду неоліту, якій, за оцінкою фахівців, близько 9000 років.

Про свою знахідку співробітники ізраїльського Управління старожитностей повідомили в середу, 28 листопада, додавши, що на цей час вона вивчається вченими, пише Jewish.ru. з посиланням на Vesty.co.il.

«Сама маска — це справжня археологічна сенсація. Але ще важливіше, що знахідка пов'язана з певним місцем. Як правило, подібні речі спливають на аукціонах, що ускладнює отримання інформації про її походження», — пояснили представники управління.

Маска виготовлена із жовтого вапняку, місцями рожевого. Вона ретельно оброблена кам'яними інструментами, їй додані контури людського обличчя. По краю маски просвердлені чотири отвори — для того, щоб кріпити до лиця.

Доктор Омрі Барзілай розповів про те, що кам'яні маски пов'язані з періодом неолітичної революції.

«Неолітична революція супроводжувалася зміною соціальної структури і різким підйомом ритуально-релігійної діяльності. Культові знахідки цього періоду включають, серед іншого, зображення людей, черепа, покриті глиною, і кам'яні маски. Такі знахідки пов'язують із культом предків», — пояснив учений.

В Управлінні старожитностей підкреслили, що на сьогодні відомо лише про 15 масок даного періоду у всьому світі, але тільки у двох - відомий археологічний контекст.