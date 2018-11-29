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У Бельгії дзвіницю перетворили на кафе (фото)

11:12, 29 листопада 2018
Світ
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Кафе у готичному соборі Антверпена / dezeen.com

У бельгійському Антверпені колишня дзвіниця місцевого готичного собору отримала нове призначення і перетворилась на просторе і затишне кафе.

Готичне кафе відкрилось у будівлі колишньої дзвіниці Святого Іоанна, що належала до собору Антверпенської Богоматері, який є однією з візитівок міста, повідомляє 24tv.ua.

Заклад отримав просту назву Cafe De Plek (Місце кафе).

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Над його дизайном працювала студія Van Staeyen Intérieur Architecten. Дизайнери зізнаються, що під час роботи надихались структурними елементами готичного собору.

Інтер'єр цього кафе має свої особливості – всередині каплиці встановили спеціальну дерев'яну конструкцію, яка стала баром, а вже навколо неї розставили столики.

Віконні отвори навколо імпровізованого бару за формою перегукуються з реальними вікнами у соборі.

В інтер'єрі переважає бірюзово-блакитний колір, який повторює відтінок на вітражах каплиці.

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