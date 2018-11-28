У Тайвані на референдумі народ показав своє відношення до одностатевих шлюбів

Народ Тайваню минулого тижня проголосував проти визнання одностатевих подруж під час серії референдумів, підтверджуючи визначення подружжя як союзу між одним чоловіком і однією жінкою.

Про це інформує "Католицький оглядач" із посиланням на CNA.

Раніше, у 2017 році, вищий суд Тайваню постановив, що неконституційно забороняти одностатеві шлюби. Цією постановою було дано місцевим законодавцям два роки на розробку законопроекту про одностатеві подружжя, однак уряд був поставлений в глухий кут. Дворічний термін завершується в травні 2019 року.

Уряд скористався нещодавно переглянутим законом про референдум, який дає можливість народу голосувати щодо будь-якого питання, що набирає 280 тисяч підписів. Щоб бути прийнятим, це питання потім має погодити чверть осіб, які мають право голосу, та перевершити кількість голосів опозиції.

Серед питань, виставлених на голосування в референдумі, було також запровадження ЛГБТ-освіти до національної освітньої програми. Його народ також відкинув.

Референдум на Тайвані має дорадчий голос. Питання запровадження одностатевих шлюбів ще буде розглядатись у суді,