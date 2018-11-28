У США стурбовані знищенням християнського храму на Північному Кіпрі

Публікація, присвячена темі знищення християнських пам'ятників на Північному Кіпрі, включаючи вірменський храм Сурб Маркар (Св. Макар), з'явилася на сайті, що базується в Нью-Йорку мозкового центру The Gatestone Institute.

У статті, зокрема, зазначається, що відтоді, як Північний Кіпр знаходиться під контролем Туреччини, на острові йде процес поетапного знищення християнської спадщини, в тому числі вірменської, повідомляє "Супутник".

Особливу стурбованість автори висловлюють у зв'язку зі станом церкви святого Макара. Храм був заснований коптами в IV столітті. Пізніше перейшов у володіння до вірмен і протягом кількох сотень років вважався священним місцем для вірмен.

Церква підтримувала тісні стосунки з Першопрестольним Ечміадзином. Пізніше, після переходу Північного Кіпру під турецький контроль, храм розграбували.

"Вірменський монастир святого Макара повністю спорожнів. Храм у жалюгідному стані, покинутий і перетворюється в руїни", — йдеться у публікації.

Також наголошується, що Туреччина зробила два великих злочини проти Кіпру, розділивши маленьку державу на дві частини та продовжуючи систематично знищувати його культурну спадщину.

Понад 550 грецьких православних церков, вірменських храмів, каплиць, монастирів були розграбовані, багато - просто знищені, ще частина – перетворена в мечеті.

У тексті також зазначається, що ЮНЕСКО умисне знищення культурної спадщини називає військовим злочином.