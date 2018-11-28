Голландський суднобудівельник хоче відправити копію Ноєвого ковчега в Ізраїль

Протягом двох років єдина у світі морехідна копія Ноєвого ковчега в натуральну величину приголомшувала пасажирів, які подорожують річкою Маас у Голландії.

Як повідомляє "Лехаим", побудоване згідно з характеристиками, описаними в Біблії, судно довжиною 390 футів підноситься на 75 футів у висоту. Його виразна форма домінує над береговою лінією невеликого міста, в так званому Біблійному поясі Південної Голландії. Затьмарюючи навіть деякі сучасні круїзні судна, ковчег став міжнародною туристичною визначною пам'яткою, коли він був завершений у 2012 році після чотирьох років будівництва. Але людина, який його побудувала, християнський бізнесмен Йохан Хейберс, не може дочекатися, щоб привезти свого велетня в Ізраїль – країну, про чиї проблеми та успіхи, за його словами, він завжди думає.

"На мою думку кращим місцем для ковчега є Ізраїль", - сказав 60-річний Хейберс.

"Це може здатися страшним, але я вірю всьому, що написано в цій книзі, від корки до корки", – сказав він, вказуючи на копію перекладу Біблії на голландську мову.

Хейберс планував незабаром доставити корабель в Ізраїль, але лісові пожежі в Ізраїлі зірвали поїздку. Тепер у нього більше немає необхідних 1,3 млн. доларів, потрібних для того, щоб туди дістатися (у ковчега немає мотора, тому Хейберсу потрібно орендувати буксири для його транспортування). Хейберс планував відправити ковчег у Бразилію, але ця спроба теж провалилися.

Ідея побудувати Ковчег прийшла до Хейберсу коли він прочитав розповідь про це своїм дітям після вечері ввечері в 1993 році. "Я задавався питанням, чи міг хто-небудь побудувати копію ковчега", – сказав він.

Тринадцять років потому Хейберс завершив свою першу копію Ноєвого ковчега, що отримала у голландських ЗМІ назву "Ковчег Йохана".

Ковчег наразі закритий для відвідин через розбіжності між Хейберсом і місцевим муніципалітетом.

Готуючись доставити ковчег в Ізраїль, він зайнятий ще одним проектом, пов'язаним із водою і Святою Землею. Хейберс розробив систему на основі гравітації, яка, за його словами, буде транспортувати воду від прибережних опріснювальних установок через пустелю в Мертве море. На випадок лиха Хейберс залишає кілька човнів для своєї родини, сказав він, зазначивши, що один із них може вміщати до 100 осіб.