В Ізраїлі знайшли готичну залу хрестоносців Тевтонського ордена

Археологи виявили готичний зал у середньовічному лицарському замку Монфор, побудованому 800 років тому на території сучасного Ізраїлю.

Як повідомляє Jewish.ru з посиланням на Fox News, церемоніальний зал у готичному стилі був виявлений при дослідженні замку хрестоносців Монфор. Він розташований на вершині пагорба у Верхній Галілеї на півночі Ізраїлю.

Замок був побудований німецькими хрестоносцями Тевтонського ордену в 1220-і роки. Він був резиденцією великих магістрів. Влітку 1271 року фортеця занепала після нетривалої облоги — її захопили війська мамлюків.

Замок зруйнував Бейбарс — мамлюкський султан Єгипту і Сирії, щоб виключити його повторне використання у якості військової фортеці.

«Значення знахідки зводиться до того, що вона допоможе нам у розумінні історії створення замків хрестоносців, їх дизайну та архітектури, — говорить президент Товариства з вивчення Хрестових походів і латинського Сходу Адріан Боас. Зокрема, тепер ми знаємо більше і про сам Монфор і про його архітектурний вигляд».