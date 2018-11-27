У Малайзії фінських туристів внесли до "чорного списку" за християнську проповідь

Четверо громадян Фінляндії були арештовані на території Малайзії за християнську проповідь.

Про це пише «Благовіст-інфо» з посиланням на Associated Press.

Випадок стався минулого вівторка у готелі одного з курортних островів архіпелагу Лангкаві. Арештованими виявились двоє чоловіків і двоє жінок. Їх вік становив від 27 до 60 років. Крім депортації їх внесли у чорний список, після чого їм буде заборонений в'їзд до країни.

Влада Малайзії вже вислала письмове звернення до фінського посольства, у якому вона пише про неприпустимість подібної поведінки. У Малайзії мусульмани складають значну частину населення. Інші релігії на території країни заборонені законом.