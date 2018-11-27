Грузинський Патріарх закликав вірян прийти на вибори

Католикос-Патріарх всієї Грузії Ілія II закликав населення країни взяти участь у другому турі президентських виборів.

Прохання глави Грузинської Православної Церкви озвучив архімандрит Іоанн після завершення недільної літургії у кафедральному Соборі Святої Трійці – Самеба у Тбілісі, повідомляє "Благовіст-інфо".

"Його Святість попросив паству, оскільки середа є особливим днем - днем виборів, всіх взяти участі у цих виборах", – сказав архімандрит Іоанн в ефірі телеканалу Imedi.

Громадянам Грузії 28 листопада належить зробити вибір між незалежним кандидатом Саломе Зурабішвілі, який підтримується правлячою партією "Грузинська мрія – демократична Грузія", і кандидатом від об'єднаної опозиції "Сила в єдності", членом "Єдиного національного руху" Гріголом Вашадзе. Вибори будуть проходити як на території Грузії, так і за її межами – у 39 країнах.