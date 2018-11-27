В Індії почнуть пошуки останків місіонера, вбитого аборигенами

Влада Індії почала підготовку до операції з пошуку на Північному Сентинельському острові останків громадянина США Джона Аллена Чо, вбитого аборигенами.

Як повідомлялося, члени племені, відомого своєю ворожістю до чужинців, вбили з лука 27-річного американського місіонера, який прибув на острови проповідувати християнство, передає Islam-today.

Як повідомили у поліції, приблизне місце, де похований американець, відомо, однак підібратися до місця неможливо через ворожість аборигенів.

Відзначається, що сентинельці століттями живуть без контакту з зовнішнім світом. Вони не вміють добувати вогонь, полюють за допомогою луків і стріл та активно атакують ними всіх, хто до них наближається, а тому висаджуватися на острові, де вони живуть, заборонено законами Індії. Чисельність племені оцінюється приблизно у 150 людей.