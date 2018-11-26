В Іспанії виправдали активісток Femen, які прикували себе до хреста

Суд у Мадриді виправдав двох активісток руху Femen, які звинувачувалися у злочині на ґрунті ненависті і образах почуттів віруючих.

Про це повідомляє "Благовіст-інфо" з посиланням на агентство Europa Press.

Дві напівголі дівчини прикували себе до хреста у кафедральному соборі Альмудена в червні 2014 року. На їх тілах було написано "Вівтар для аборту", а самі вони вигукували: "Незаконний аборт — захопимо вівтар". Судовий позов проти учасниць акції подала Іспанська асоціація християнських адвокатів.

У постанові суду йдеться, що обвинувачені не скоювали злочини на ґрунті ненависті, оскільки своїми діями не закликали третіх осіб дискримінувати, ображати або принижувати католиків. На думку суду, мова йде виключно про "захист ідеї на право абортів".

Суддя також відвів звинувачення в образі почуттів віруючих, вказавши, що Ана і Карлота не допускали фізичного контакту з розп'яттям або центральним вівтарем собору. Самі обвинувачені також стверджували, що прикували себе ланцюгами не до самого хреста, а до залізних деталей, якими він скріплений.

Асоціація адвокатів вимагала засудити дівчат до двох років ув'язнення, прокуратура — до дев'яти місяців. Вироки до двох років ув'язнення відбуваються в Іспанії умовно.