В Індії з'явилося божество-мотоцикл

Індійська язичницька громада відома своїм шануванням різних тварин, але в останні роки до священних корів та інших традиційних об'єктів поклоніння додався мотоцикл.

У штаті Раджастан на північно-заході Індії 30 років тому сталася смертельна аварія. ДТП настільки захопило уяву місцевих жителів, що в результаті народилося нове божество - бог-мотоцикл легендарної марки Royal Enfield "Bullet 350", у якого можна попросити безпечної подорожі, повідомляє ВВС.

Мотоциклу біля дороги в окрузі Палі почали молитися на початку 1990-х. Його помістили в скляну коробку, і поступово територія навколо обросла лавками з сувенірною продукцією, з'явилися навіть готель і ресторан.

Щодня тут бувають сотні паломників. На території є постійний священнослужитель, встановлені ящики для пожертвувань і навіть проводяться фестивалі.

Дороги Індії сумно відомі високою смертністю. За офіційними даними, щороку в ДТП там гинуть понад 150 тисяч осіб.