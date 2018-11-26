У Сомалі терорист-смертник вбив священика і його послідовників за трактування Святого Письма
11:35, 26 листопада 2018Світ
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У Сомалі стався теракт / livejournal.com
У результаті нападу терориста-смертника в Сомалі був убитий священнослужитель і щонайменше дев'ять його послідовників.
Про це повідомляє 26 листопада regnum.ru з посиланням на Reuters.
«Бойовики вбили 10 осіб, включно із священиком, а також підлітків і жінок», - йдеться у заяві поліції.
Правоохоронні органи покладають відповідальність за напад на терористичне угрупування «Аш-Шабаб».
Вбитий релігійний діяч викликав ненависть злочинців своєю інтерпретацією Священного Писання, він неодноразово отримував загрози.
За уточненою інформацією, кількість жертв терористичного акту в Сомалі зросла до 15 людей.
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