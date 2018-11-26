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У Сомалі терорист-смертник вбив священика і його послідовників за трактування Святого Письма

11:35, 26 листопада 2018
Світ
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У Сомалі стався теракт / livejournal.com

Про це повідомляє 26 листопада regnum.ru з посиланням на Reuters.

«Бойовики вбили 10 осіб, включно із священиком, а також підлітків і жінок», - йдеться у заяві поліції.

Правоохоронні органи покладають відповідальність за напад на терористичне угрупування «Аш-Шабаб».

Вбитий релігійний діяч викликав ненависть злочинців своєю інтерпретацією Священного Писання, він неодноразово отримував загрози.

За уточненою інформацією, кількість жертв терористичного акту в Сомалі зросла до 15 людей.

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