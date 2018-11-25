У Єгипті знайшли гробницю служителя храму Амона
14:36, 25 листопада 2018Світ
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У Єгипті знайшли гробницю служителя храму Амона / youm7.com
У районі міста Луксор на півдні Єгипту археологи виявили гробницю часів ХІХ династії фараонів (приблизно 1292-1186 роки до нашої ери).
Про це сказав міністр у справах пам'яток старовини Єгипту Халед аль-Аннані, повідомляє Youm7 у суботу, 24 листопада.
У гробниці, яка належала, швидше за все, служительці храму бога Амона, вчені знайшли саркофаг із мумією, а також безліч різних предметів, включно з похоронними фігурками та похоронною маскою. Стіни гробниці прикрашені кольоровими розписами.
Крім того, археологи знайшли поруч ще одну гробницю з двома саркофагами і муміями. Це поховання відповідає вже часу правління XXV династії фараонів.
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