У Єгипті знайшли гробницю служителя храму Амона

У районі міста Луксор на півдні Єгипту археологи виявили гробницю часів ХІХ династії фараонів (приблизно 1292-1186 роки до нашої ери).

Про це сказав міністр у справах пам'яток старовини Єгипту Халед аль-Аннані, повідомляє Youm7 у суботу, 24 листопада.

У гробниці, яка належала, швидше за все, служительці храму бога Амона, вчені знайшли саркофаг із мумією, а також безліч різних предметів, включно з похоронними фігурками та похоронною маскою. Стіни гробниці прикрашені кольоровими розписами.

Крім того, археологи знайшли поруч ще одну гробницю з двома саркофагами і муміями. Це поховання відповідає вже часу правління XXV династії фараонів.