У Ріо-де-Жанейро встановили скульптуру «Бездомний Іісус»

Католицький кардинал Ріо-де-Жанейро (Бразилія) Оран Темпеста (Orani Tempesta) благословив бронзову скульптуру, встановлену біля кафедрального собору найбільшого мегаполісу Бразилії.

Скульптура зображує Іісуса Христа в образі безпритульного, сплячого на лавці, повідомляє Християнський Мегапортал invictory.com.

Подія завершила програму Католицької церкви Бразилії, приуроченої до Міжнародного дня допомоги бідним, який відзначався цього року 19 листопада.

Скульптуру передав у дар архієпископу Ріо-де-Жанейро канадський художник Тімоті Шмальц (Timothy Schmalz) за сприяння посольства Бразилії при Святому Престолі та лицарів Гробу Господнього.

Оригінальна скульптура роботи Тімоті Шмальца була встановлена в Regis College, єзуїтському богословському коледжі в Торонто в 2013 році. Відтоді копії «Бездомного Іісуса» були встановлені в Австралії, на Кубі, в Індії, Ірландії, Іспанії та Сполучених Штатах.