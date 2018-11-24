Американські вчені встановили причину загибелі жителів Содому і Гоморри

Американські вчені з Південно-західного університету Трійці в Альбукерк підтвердили гіпотезу про те, що міста Содом і Гоморра були стерті з лиця землі e результаті падіння метеорита близько чотирьох тисяч років тому.

Про це повідомляє IslamNews з посиланням на Science News.

У ході розкопок декількох древніх великих поселень у Йорданії археологи встановили, що люди жили тут протягом 2500 років до кінця бронзового століття. Після цього села були кинуті приблизно на 700 років. У цьому ж місці дослідники виявили 120 невеликих стоянок, які зазнали впливу сильної спеки і вітру.

За оцінками вчених, до моменту падіння метеорита у регіоні налічувалося до 65 тисяч жителів. За підсумками радіовуглецевого датування з'ясувалося, що близько 3700 років тому будинки з глиняної цегли були зруйновані аж до фундаменту. Причому зовнішній шар більшості предметів з глини плавиться з утворенням шматків скла, що містять кристали циркону.

Фахівці вказують, що це стало наслідком дії дуже високої температури, порівнянної з температурою поверхні Сонця.